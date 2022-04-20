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В Испании найден мертвым бывший топ-менеджер НОВАТЭКа Протосеня и его семья


18:46
В Испании найден мертвым бывший топ-менеджер НОВАТЭКа Протосеня и его семьяФото: vk.com

Правоохранительные органы Испании выясняют обстоятельства гибели Сергея Протосени, его супруги и дочери, передает местный телевизионный канал Telecinco.

Экс-заместитель председателя совета директоров компании НОВАТЭК и члены его семьи были найдены мертвыми на вилле в Льорет-де-Мар в провинции Жирона.

Предположительно, 55-летний Протосеня мог совершить убийство супруги и дочери, а потом нанес смертельное ранение себе, отмечается со ссылкой на источники в местной полиции. Тела женщины и девушки были найдены в доме, а главы семьи - в саду. Рядом с останками Протосени находились возможные орудия преступления - топор и нож.

Семья в последнее время проживала во Франции. В Испанию они прибыли на несколько дней, чтобы отдохнуть во время пасхальных праздников. ЧП случилось в городе Льорет-де-Мар, расположенном на побережье Коста-Брава в Каталонии.

Известно также, что полиция обнаружила останки бывшего замглавы совета директоров НОВАТЭКа, когда поступил сигнал от его сына, оставшегося во Франции. Молодой человек обеспокоился, когда его мать внезапно перестала выходить на связь.

Ранее в Москве были найдены убитыми бывший вице-президент Газпромбанка Владистав Аваев и его близкие - супруга и тринадцатилетняя дочь. По версии следствия, глава семьи мог убить жену и ребенка, после чего покончил с собой. ЧП случилось в одной из квартир дома, расположенного на Университетском проспекте.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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