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В Москве найдены убитыми бывший вице-президент Газпромбанка Аваев и его близкие
18:04
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Москвы выясняют обстоятельства гибели Владислава Аваева, в прошлом занимавшего пост вице-президента Газпромбанка, передает ТАСС. В квартире, где он был найден мертвым, также обнаружили останки его ближайших родственников - супруги и дочери.
По версии следствия, Владислав Аваев мог убить жену и дочь, после чего покончил с собой, сообщает ТАСС. Предположительно, трагедия произошла вследствие бытового конфликта. Обстоятельства случившегося выясняются.
ЧП случилось в одной из квартир дома, расположенного на Университетском проспекте, где обнаружили тела трех человек - родителей и их несовершеннолетней дочери. По факту происшествия уже возбудили уголовное дело об убийстве. Расследование по нему поставила на свой контроль столичная прокуратура.
Останки погибших первой увидела родственница Аваевых, рассказала официальный представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова. По ее словам, к женщине обратились няня и водитель семьи, сообщившие, что не могут дозвониться до Аваева и его жены, а также попасть в квартиру - дверь в тот момент была заперта изнутри.
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