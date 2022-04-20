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Власти Петербурга: уничтожить всех крыс в городе невозможно


20.4.2022 19:13
Власти Петербурга: уничтожить всех крыс в городе невозможноФото: dezhelper.ru

Грызуны продолжают присутствовать примерно на 16% территории, обработанной санитарными службами Петербурга, передает агентство "Интерфакс".

О ситуации в городе сообщила руководитель отдела эпиднадзора местного управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

По словам представительницы ведомства, около 16% физических площадей в городе сейчас "все-таки остаются заселенными грызунами", хотя там проводилась соответствующая обработка. Присутствие крыс и мышей было выявлено специалистами в ходе контроля качества проделанных мероприятий.

Уровень площади, которая стала полностью свободной от грызунов, сейчас фактически составляет 84%. Показатель можно считать удовлетворительным, пояснила Катаева и уточнила, что в жилых и пищевых объектах показатели заселенности крысами и мышами оцениваются примерно в 19% площади.

В течение апреля в Петербурге уже успели обработать от грызунов 49% жилых зданий, рассказал в ходе пресс-конференции глава Жилищного комитета северной столицы Олег Зотов. По его словам, в зимне-осенний период, когда температура составляет ниже минус 4 градусов, мероприятия по дератизации осуществляют не реже одного раза в квартал. В течение весенне-летнего периода их проводят не реже одного раза в месяц.

Зотов также выразил мнение о том, что полностью уничтожить крыс и мышей в Петербурге не представляется возможным.

Автор: Злата Богатова

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