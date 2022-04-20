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Лондонский суд одобрил выдачу Джулиана Ассанжа в США


20.4.2022 18:41
Лондонский суд одобрил выдачу Джулиана Ассанжа в СШАФото: livejournal.com

Вестминстерский магистратский суд Лондона вынес постановление об экстрадиции основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что соответствующий ордер выдали в ходе короткого слушания.

Окончательное решение по этому вопросу должна принять глава Министерства внутренних дел Великобритании Прити Пател.

Власти Соединенных Штатов продолжают добиваться выдачи 50-летнего Ассанжа, чтобы привлечь его к ответственности за кражу и раскрытие секретных сведений, которые имеют отношение к обороне. В случае экстрадиции основателю WikiLeaks может грозить тюремный срок продолжительностью более полутора сотен лет.

Основатель Wikileaks на протяжении семи лет проживал на территории посольства Эквадора в столице Великобритании, укрываясь от задержания по запросу правоохранительных органов США или Швеции, где еще в 2010 году возбудили дело об изнасиловании и домогательствах. Ассанж все обвинения решительно отрицал, подчеркивая, что расследования в его отношении имеют политическую подоплеку.

Весной 2019 года власти Эквадора разрешили полиции Лондона войти на территорию их дипломатической миссии и задержать Ассанжа. Вскоре после этого основателя WikiLeaks привлекли к ответственности за неявку в суд, куда он был вызыван еще в 2012 году. Ассанжу назначили наказание в в виде пятидесяти недель заключения.

Напомним, ранее хакеры сумели взломать компьютерную систему Национального комитета Демократической партии во время предвыборной кампании 2016 года. Позже на сайте WikiLeaks были размещены несколько тысяч электронных адресов и писем комитета Демократической партии. Как стало известно, президент США Дональд Трамп обещал помилование Джулиану Ассанжу за опровержение причастности России ко взлому серверов американских демократов.

Автор: Злата Богатова

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