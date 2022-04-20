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Представителей Москвы и Минска не пригласили на годовщину освобождения Маутхаузена
20.4.2022 11:03
Фото: pobedarf.ru
В числе официальных лиц, которые приглашены на церемонию 77-й годовщины освобождения нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен в Австрии, не будет представителей Москвы и Минска, сообщает ТАСС.
Мероприятие запланировано на 15 мая.
В этом году среди участников церемонии в память о годовщине освобождения лагеря Маутхаузен, не будет официальных лиц из Москвы и Минска. Как пояснил руководитель австрийского комитета Маутхаузена Вилли Мерный, приезд делегаций из России и Белоруссии был бы несовместим "с клятвой оставшихся в живых узников" концентрационного лагеря, "их желанием мира и свободы".
Предполагается, что послов РФ и РБ в Вене организаторы мемориального мероприятия официально уведомят о своем решении в письменном виде. Как отмечает Австрийское агентство печати, на традиционную церемонию пригласили бывших узников лагеря и членов их семей, проживающих сейчас в России и Белоруссии.
Концлагерь Маутхаузен сформировали в 1938 году в качестве филиала Дахау. В тот период Австрия входила в состав нацистской Германии. В те годы по стране прошла волна кровавого террора, гонениям подвергались евреи и все инакомыслящие. По оценкам историков, в этом лагере нацисты содержали порядка 335 тыс. граждан целого ряда государств. В числе тех, кто находился в Маутхаузене было более 30 тыс. советских военнопленных. Зимой 1945 года там погиб зверски замученный советский генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. Маутхаузен освободили 5 мая 1945 года военные США.
На месте лагеря создали мемориальный комплекс, где каждый год проводятся мемориальные церемонии, в которых участвуют представители десятков стран. Официальные представители различных государств приезжают, чтобы отдать дань памяти жертвам нацизма.
В последних числах минувшего марта стало известно, что представителей РФ и РБ нет в числе приглашенных на памятную церемонию, которая посвящена 77-летию со дня освобождения концлагеря Бухенвальд. В оргкомитете мероприятия пояснили, что уведомили российского и белорусского послов.
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