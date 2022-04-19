|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Австралии найден самый маленький динозавр-зауропод
19.4.2022 20:43
Фото: espanarusa.com
Австралийские палеонтологи смогли обнаружить самого маленького динозавра-зауропода, жившего примерно 95 миллионов лет назад.
По мнению специалистов, доисторическое существо погибло, застряв в грязи у водопоя и захлебнувшись, передает ABC News.
Динозавр, обнаруженный на территории Австралии, получил официальное название Diamantinasaurus matildae. Особь, найденная учеными, при этом была отдельно названа именем "Олли".
Динозавры-зауроподы относились к крупным травоядным существам, которые имели довольно массивное туловище, длинную шею и сравнительно небольшую голову. В эту группу входят, в частности, бронтозавры и диплодоки. По данным специалистов, такие существа в прошлом встречались на всех континентах планеты, включая Антарктиду.
Представителей вида Diamantinasaurus matildae австралийские исследователи причислили к титанозаврам, которые считаются наиболее крупными наземными существами в истории Земли. Взрослые особи могли достигать в длину около 30 метров, тогда как размеры "Олли" составляют лишь 11 метров. Весило это существо, по предварительным оценкам ученых, примерно 4,2 тонны, как современный слоны.
Учитывая, что некоторые кости "Олли" окончательно не срослись, палеонтологи предположили, что зауропод был совсем юным, когда погиб.
Ранее в Соединенных Штатах обнаружили останки динозавра, который стал жертвой астероида, упавшего на Землю 66 миллионов лет назад.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|