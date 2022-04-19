Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые нашли останки динозавра, погибшего в день падения астероида

19.4.2022 05:44

Фото: wikimedia.org



Американским палеонтологам удалось найти очень хорошо сохранившуюся заднюю конечность тесцелозавра, передает The Daily Mail.



По мнению исследователей, жизнь этого небольшого травоядного динозавра оборвалась, когда 66 миллионов лет назад на Землю упал астероид Чиксулуб.



Открытие было сделано во время работ по изучению формации Хелл-Крик в Соединенных Штатах. Ученые обнаружили конечность доисторического существа в слое отложений, сформировавшемся спустя считанные минуты после масштабной катастрофы. В результате американские палеонтологи предположили, что тесцелозавру оторвало лапу при падении астероида Чиксулуб, и это ранение оказалось для него смертельным.



По словам исследователей, возможно, им удалось отыскать крошечный фрагмент космической "скалы", которая и положила конец эпохе динозавров.



Открытая в 2008 году формация Хелл-Крик находится в штате Северная Дакота. Как свидетельствуют результаты научных работ, речь идет о своего рода "капсуле времени". По словам специалистов, там оказались зафиксированными события первых минут и часов после падения астероида.



Ранее ученые уже обнаруживали в этих отложениях многочисленные артефакты, сохранившиеся после космической катастрофы. Однако первый раз специалисты заметили останки существа, которое, предположительно, стало прямой жертвой удара. Как отмечают исследователи, на конечности даже сохранились образцы кожи. По словам ученых, представители указанного вида были "чешуйчатыми" подобно ящерицам - тело тесцелозавров не покрывали перья, как считали некоторые палеонтологи.



Изучая формацию, американские эксперты также смогли уточнить хронологию катастрофы, произошедшей около 66 миллионов лет назад. Ученые установили, что через десять минут после падения астероида произошли несколько сейсмических волн, силы которых была эквивалентна землетрясению магнитудой 10 или даже 11. В результате все, что находилось в этом районе, было погребено под почти двухметровым слоем отложений.



С неба в тот момент падали тектиты - небольшого размера оплавленные кусочки минералов. Скорость этих раскаленных "бусин" превышала 300 километров в час. Позже отложения покрыл толстый слой глины, содержащий значительное количество иридия. Он крайне редко встречается на нашей планете, однако довольно распространен в кометах и астероидах, отмечают специалисты.



Автор: Злата Богатова

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