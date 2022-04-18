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В Латвии задержали российского моряка, закрасившего свастику
18.4.2022 21:34
Фото: livejournal.com
Ростовский моряк дальнего плавания вместе с коллегой, гражданство которого не уточняется, задержаны полицией Латвии за попытку закрасить свастику на флаге РФ.
Как стало известно, моряки пытались краской скрыть нацистский символ, замеченный ими на триколоре.
Моряков, пытавшихся скрыть с помощью краски нацистский символ, в результате задержали по обвинению в "порче имущества". Об инциденте, который случился в Риге 15 апреля, рассказывает интернет-издание "Блокнот". Как стало известно, сотрудники полиции пояснили морякам, что власти Латвии разрешают изображение подобной символики.
Произошедшее в латвийской столице прокомментировала юрист и общественный деятель Екатерина Гордон. В своем телеграм-канале она пояснила, что россиянин и его товарищ "аккуратно закрасили в Риге свастику на нашем флаге", после чего оказались "в тюрьме".
Спустя некоторое время Гордон рассказала, что обоих моряков уже выпустили.
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