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В Южной Африке число жертв наводнения возросло до 443 человек


18.4.2022 11:38
В Южной Африке число жертв наводнения возросло до 443 человекФото: malaysianow.com

По последним официальным данным, в результате наводнения на юго-востоке ЮАР погибли уже 443 человека.

Информация поступила от представителей властей провинции Квазулу-Наталь, передает Reuters.

Как рассказали в департаменте экономического развития, туризма и охраны окружающей среды правительства провинции, более шестидесяти местных жителей числятся без вести пропавшими.

Глава ЮАР Сирил Рамафоса на фоне трагических событий был вынужден перенести официальную поездку в Саудовскую Аравию. Президент намерен обсудить последствия природной катастрофы с представителями кабмина. По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный инфраструктуре региона, может превысить 10 млрд рандов (684,58 млн долларов США).

Из-за непогоды без крова остались тысячи жителей провинции, сохраняются проблемы с электричеством и водоснабжением. По причине наводнения была нарушена деятельность порта в Дурбане - одного из наиболее оживленных в Африке.

Власти провинции Квазулу-Наталь, которой стихия нанесла самый жесткий удар, сообщают о размытии автотрасс и нарушениях на железных дорогах. Из-за наводнений в регионе обрушились и были повреждены десятки мостов, а также свыше 13 тыс. зданий. Более четырех тысяч жилых и административных объектов оказались полностью разрушенными.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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