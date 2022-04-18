Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Южной Африке число жертв наводнения возросло до 443 человек

18.4.2022 11:38

Фото: malaysianow.com



По последним официальным данным, в результате наводнения на юго-востоке ЮАР погибли уже 443 человека.



Информация поступила от представителей властей провинции Квазулу-Наталь, передает Reuters.



Как рассказали в департаменте экономического развития, туризма и охраны окружающей среды правительства провинции, более шестидесяти местных жителей числятся без вести пропавшими.



Глава ЮАР Сирил Рамафоса на фоне трагических событий был вынужден перенести официальную поездку в Саудовскую Аравию. Президент намерен обсудить последствия природной катастрофы с представителями кабмина. По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный инфраструктуре региона, может превысить 10 млрд рандов (684,58 млн долларов США).



Из-за непогоды без крова остались тысячи жителей провинции, сохраняются проблемы с электричеством и водоснабжением. По причине наводнения была нарушена деятельность порта в Дурбане - одного из наиболее оживленных в Африке.



Власти провинции Квазулу-Наталь, которой стихия нанесла самый жесткий удар, сообщают о размытии автотрасс и нарушениях на железных дорогах. Из-за наводнений в регионе обрушились и были повреждены десятки мостов, а также свыше 13 тыс. зданий. Более четырех тысяч жилых и административных объектов оказались полностью разрушенными.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 134

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 18.4.2022 18:04 В Москве найдены убитыми бывший вице-президент Газпромбанка Аваев и его близкие

В Москве найдены убитыми бывший вице-президент Газпромбанка Аваев и его близкие 17.4.2022 19:04 В Одинцове задержан 80-летний пенсионер, застреливший спасателя

В Одинцове задержан 80-летний пенсионер, застреливший спасателя 17.4.2022 15:34 По Швеции прошла волна беспорядков

По Швеции прошла волна беспорядков 17.4.2022 15:01 На Камчатке во время лыжного марафона умер спортсмен из Татарстана

На Камчатке во время лыжного марафона умер спортсмен из Татарстана 17.4.2022 13:37 В США неизвестный устроил стрельбу в торговом центре: ранены 12 человек