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В Сбербанке сообщили о масштабной атаке на карты россиян


05:21
В Сбербанке сообщили о масштабной атаке на карты россиянФото: tver4you.ru

Украинскому разработчику приложений удалось собрать данные банковских карт пользователей, после чего была предпринята попытка незаконного списания денежных средств, рассказали представители Сбербанка.

В общей сложности отклонили сотни тысяч таких попыток, передает РИА Новости.

О случившемся рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, массовые попытки списаний средств с карт россиян начали останавливать вскоре после 24 февраля, когда власти РФ начали спецоперацию на территории Украины. Число таких попыток могло доходить до десятка тысяч в минуту, отметил Кузнецов. Как показали результаты специального расследования, проводившегося в банке, все списания были инициированы украинской компанией — разработчиком мобильных приложений.

Отмечается, что эта компания располагала порядка 50 разнообразными приложениями, с их помощью она смогла собирать и хранить информацию о банковских картах россиян "совершенно легально", потому что в приложениях продавались такие услуги как подписки на планы питания, различные фитнес-программы и т.п.

Ранее пожилой житель Кемеровской области, желая вернуть "компенсацию" за некачественные медицинские препараты, отдал злоумышленникам около восьми миллионов рублей. 85-летний кемеровчанин переводил на счета, указанные мошенниками, не только свои сбережения, но и деньги, которые занял у знакомых.

Когда мужчина осуществил первые шесть переводов на разные суммы от 100 до 300 тыс. рублей, сотрудники кредитно-финансовой организации попытались его предостеречь, однако пенсионер отправился в другой банк, где продолжил отправлять деньги преступникам. Как только средства ушли на их счета, телефоны обманщиков оказались заблокированными. Лишь тогда кемеровчанин понял, что стал жертвой преступления и поспешил обратиться в правоохранительные органы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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