|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Одинцове задержан 80-летний пенсионер, застреливший спасателя
17.4.2022 19:04
Фото: livejournal.com
В подмосковном Одинцове задержан пожилой мужчина, выстреливший в спасателя, передает ТАСС.
От полученного ранения пострадавший скончался, а 80-летний пенсионер, забаррикадировавшись в квартире, открыл стрельбу из окна.
Со ссылкой на источник в правоохранительных органах Московской области отмечается, что задержанный "состоит на учете психиатра". Пенсионер вел стрельбу из кустарно изготовленного оружия, его тип предстоит установить экспертам. В процессе задержания пожилой мужчина выстрелил в себя, получив ранение ноги.
По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье об убийстве, отметила официальный представитель ГСУ СКР по Подмосковью Ольга Врадий. Она сообщила, что погибший спасатель прибыл, чтобы оказать помощь промышленному альпинисту. Представитель МЧС позвонил в дверь одной из квартир многоэтажного дома, чтобы его пропустили внутрь. Сотрудник ведомства должен был помочь альпинисту, который в тот момент находился снаружи здания на тросе.
По словам Врадий, владелец квартиры отказался открыть дверь и выстрелил через нее, смертельно ранив сотрудника МЧС. О погибшем известно, что он был работником 244-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас". У спасателя остались двое детей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|