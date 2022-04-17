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По Швеции прошла волна беспорядков
17.4.2022 15:34
Фото: metronieuws.nl
В Мальме — третьем по величине городе Швеции — прошла антиисламская акция датского правого экстремиста Расмуса Палудана.
По данным местных СМИ, мероприятие обернулось массовыми беспорядками, во время которых пострадали несколько человек.
Экстремисты, поддерживающие Расмуса Палудана, который устроил сожжение Корана, начали провоцировать стычки с полицией, передает телеканал SVT. Участники акции забрасывали камнями силовиков и патрульные машины, а также пытались преодолевать блокпосты.
В ходе беспорядков, охвативших Мальме, подожгли три автомобиля. Местная полиция также подтвердила сведения о нескольких пострадавших. В числе тех, кто получил травмы — приехавший в Швецию из Дании фотограф и женщина, в голову которой попал камень, брошенный участниками акции.
В последние дни от беспорядков также пострадали шведские города Линчепинг, Норрчепинг и Эребрув, где в минувшую пятницу, 15 апреля, участники акции нападали на сотрудников полиции и поджигали патрульные автомобили. По последним официальным данным, ранения получили не менее двенадцати представителей правоохранительных органов.
Кроме того, полиция задержала восемь протестующих в пригороде Стокгольма Ринкебю.
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