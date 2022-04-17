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В США неизвестный устроил стрельбу в торговом центре: ранены 12 человек
17.4.2022 13:37
Фото: ruswi.com
В Соединенных Штатах по меньшей мере двенадцать человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре, сообщает агентство "Интерфакс".
ЧП случилось в городе Колумбия (Южная Каролина).
По имеющимся на этот час данным, произошла стрельба в одном из торговых центров, где неизвестный открыл огонь. Экстренные службы провели эвакуацию посетителей и сотрудников, пострадавшие доставлены в больницы. Сведений о их состоянии пока нет.
В местной полиции пояснили, что инцидент случился в одном из помещений Columbiana Center около 14:28 по местному времени (21:28 субботы, 16 апреля, по Москве). Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы. Информации о личности нападавшего и его мотивах из официальных источников пока не поступало.
Ранее сообщалось о происшествии в метро Нью-Йорке, где тринадцать человек пострадали при стрельбе.
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