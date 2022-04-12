Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В метро Нью-Йорке 13 человек пострадали при стрельбе

12.4.2022 20:02

Фото: bloknot.ru



По меньшей мере тринадцать человек получили ранения в Бруклине, когда неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия на станции метро "Сансет-Парк".



Об этом сегодня сообщает Associated Press со ссылкой на спасательную службу Нью-Йорка.



Спасатели не исключают, что ранения могли быть не только огнестрельными. По предварительным данным, на станции также могло сработать взрывное устройство, после чего пострадали находившиеся там люди. Местные телеканалы сообщили о том, что на станции нашли неразорвавшиеся взрывные устройства, однако полиция Нью-Йорка в своем Twitter эти сведения не подтвердила.



Как передает канал CNN, состояние одного из пострадавших медики оценивают как критическое.



Пользователи соцсетей начали публиковать фото- и видеокадры, на которых можно увидеть раненых людей, лежащих на перроне станции. После случившегося поезда через "Сансет-Парк" пока будут следовать с увеличенными интервалами, пояснили представители метрополитена Нью-Йорка.



Информации о личности нападавшего из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что это скорее всего был мужчина. Лицо злоумышленника закрывал, предположительно, противогаз, отмечается со ссылкой на источники в полиции города.



О случившемся доложили президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, написала в своем Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



Автор: Злата Богатова

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