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В метро Нью-Йорке 13 человек пострадали при стрельбе
12.4.2022 20:02
Фото: bloknot.ru
По меньшей мере тринадцать человек получили ранения в Бруклине, когда неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия на станции метро "Сансет-Парк".
Об этом сегодня сообщает Associated Press со ссылкой на спасательную службу Нью-Йорка.
Спасатели не исключают, что ранения могли быть не только огнестрельными. По предварительным данным, на станции также могло сработать взрывное устройство, после чего пострадали находившиеся там люди. Местные телеканалы сообщили о том, что на станции нашли неразорвавшиеся взрывные устройства, однако полиция Нью-Йорка в своем Twitter эти сведения не подтвердила.
Как передает канал CNN, состояние одного из пострадавших медики оценивают как критическое.
Пользователи соцсетей начали публиковать фото- и видеокадры, на которых можно увидеть раненых людей, лежащих на перроне станции. После случившегося поезда через "Сансет-Парк" пока будут следовать с увеличенными интервалами, пояснили представители метрополитена Нью-Йорка.
Информации о личности нападавшего из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что это скорее всего был мужчина. Лицо злоумышленника закрывал, предположительно, противогаз, отмечается со ссылкой на источники в полиции города.
О случившемся доложили президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, написала в своем Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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