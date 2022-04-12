ИнтерНовости - новости в стране и мире
В колонии под Саратовом убит заключенный
В колонии под Саратовом убит заключенный
Супруга Медведчука потребовала от Зеленского немедленно освободить ее мужа
Супруга Медведчука потребовала от Зеленского немедленно освободить ее мужа
Константин Райкин уволен с поста худрука Высшей школы сценических искусств
Константин Райкин уволен с поста худрука Высшей школы сценических искусств
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Блинкен извинился перед наследным принцем Абу-Даби ради УкраиныБлинкен извинился перед наследным принцем Абу-Даби ради Украины
Супруга Медведчука потребовала от Зеленского немедленно освободить ее мужаСупруга Медведчука потребовала от Зеленского немедленно освободить ее мужа
Политолог Шульман уехала из РоссииПолитолог Шульман уехала из России
В метро Нью-Йорке 13 человек пострадали при стрельбеВ метро Нью-Йорке 13 человек пострадали при стрельбе
Экс-главу калининградского Мамоново осудили на 6 лет за убийствоЭкс-главу калининградского Мамоново осудили на 6 лет за убийство

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый домКонкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый дом
ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В метро Нью-Йорке 13 человек пострадали при стрельбе


12.4.2022 20:02
В метро Нью-Йорке 13 человек пострадали при стрельбеФото: bloknot.ru

По меньшей мере тринадцать человек получили ранения в Бруклине, когда неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия на станции метро "Сансет-Парк".

Об этом сегодня сообщает Associated Press со ссылкой на спасательную службу Нью-Йорка.

Спасатели не исключают, что ранения могли быть не только огнестрельными. По предварительным данным, на станции также могло сработать взрывное устройство, после чего пострадали находившиеся там люди. Местные телеканалы сообщили о том, что на станции нашли неразорвавшиеся взрывные устройства, однако полиция Нью-Йорка в своем Twitter эти сведения не подтвердила.

Как передает канал CNN, состояние одного из пострадавших медики оценивают как критическое.

Пользователи соцсетей начали публиковать фото- и видеокадры, на которых можно увидеть раненых людей, лежащих на перроне станции. После случившегося поезда через "Сансет-Парк" пока будут следовать с увеличенными интервалами, пояснили представители метрополитена Нью-Йорка.

Информации о личности нападавшего из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что это скорее всего был мужчина. Лицо злоумышленника закрывал, предположительно, противогаз, отмечается со ссылкой на источники в полиции города.

О случившемся доложили президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, написала в своем Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

Политолог Шульман уехала из РоссииПолитолог Шульман уехала из России
Неизвестный открыл стрельбу на юге ИзраиляНеизвестный открыл стрельбу на юге Израиля
Греки извинились за действия своего правительстваГреки извинились за действия своего правительства
В США расследуют случаи жестокого обращения с несовершеннолетними афганскими беженцамиВ США расследуют случаи жестокого обращения с несовершеннолетними афганскими беженцами
В Гатчину из Финляндии вернулся мраморный бюст Марии ФедоровныВ Гатчину из Финляндии вернулся мраморный бюст Марии Федоровны

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru