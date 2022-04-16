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Болгария закрыла порты для судов из России
13:00
Фото: nashabolgaria.ru
Российским судам запретили заходить в болгарские порты, передает агентство Associated Press (AP).
Решение было принято в рамках антироссийских санкций, которые ранее ввели со стороны Евросоюза.
Как указывается в официальном заявлении морской администрации Болгарии, доступ в морские и речные порты страны теперь запрещается для всех судов, идущих под флагом РФ, включая те, которые изменили флаг либо зарегистрировались в любой другой стране в период с 24 февраля этого года.
Предполагается, что исключение могут сделать только для кораблей, которые безотлагательно нуждаются в гуманитарной помощи или терпят бедствие. Кроме того, запрещающие меры не распространятся на суда, транспортирующие медикаменты, продовольствие и энергоносители на территорию Евросоюза.
Накануне подобное решение приняли в Риме. Итальянское руководство предписало всем грузовым судам РФ, находящимся в пределах страны, выйти в море сразу после окончания всех текущих операций.
Ранее стало известно, что в Евросоюзе рассматривают санкционные меры по отношению банковского сектора и энергетики РФ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала об этом в интервью немецкой газете Bild am Sonntag. По ее словам, в настоящее время Еврокомиссия продолжает процесс "разработки умных механизмов". С их помощью в Брюсселе намереваются ввести новый пакет ограничений, затрагивающий российскую нефть.
Европейский союз также рассматривает меры, направленные на российский банковский сектор, включая Сбер, и различные рестрикции в энергетической сфере. Говоря о главных пунктах нового, уже шестого по счету пакета антироссийских ограничений, фон дер Ляйен указала, что их главной целью является снижение объема доходов властей РФ.
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