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В Абакане арестовали подозреваемого в дискредитации ВС РФ главреда интернет-издания
16.4.2022 22:03
Фото: vk.com
Суд избрал меру пресечения главному редактору одного из интернет-изданий Абакана, которого обвиняют в публичном распространении заведомо ложных сведений о деятельности ВС России, информирует пресс-служба регионального ГСУ СКР.
Фигуранта заключили под стражу на два месяца.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу на два месяца. Главред давать какие-либо показания пока отказывается, решив воспользоваться таким правом в соответствии со ст. 51 Конституции России, отметили представители местного ГСУ СКР.
Отмечается, что в офисе и по месту жительства задержанного уже прошли обыски. Силовиками обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 15 тыс. долларов и свыше 1,2 тыс. евро, а также компьютерная техника и цифровые носители информации. Кроме того, правоохранители изымали документы, которые могут представлять значение при расследовании этого дела.
Главред сетевого издания задержан по подозрению в дискредитации ВС РФ в минувший четверг, 14 апреля. За десять дней до этого на сайте и в администрируемых им мессенджере и соцсетях появилась публикация с заведомо ложными сведениями. Речь шла об участии хакасских росгвардейцев в спецоперации, которую российские силовики проводят на территории Украины.
По факту размещенного в сети материала возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверной информации заведомо ложных сведений о деятельности российских ВС, совершенное с использованием служебного положения).
На официальном портале российской партии "Яблоко" отмечается, что фигурантом этого дела стал член движения Михаил Афанасьев, являющийся главным редактором абаканского сетевого издания "Новый фокус".
Ранее Василеостровский районный суд Северной столицы заключил под стражу на срок до 31 мая Александру Скочиленко. Девушку задержали за день до того, 12 апреля, по обвинению в распространении недостоверной информации о действиях ВС РФ. Согласно материалам дела, в последний день минувшего марта петербурженка умышленно размещала фрагменты бумаги с ложными сведениями о действиях российских силовиков в местах, предназначенных для крепления товарных ценников, в супермаркете на Васильевском острове.
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