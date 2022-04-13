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В Петербурге арестовали девушку, обвиняемую в подмене ценников на ложные сведения о ВС РФ
13.4.2022 18:45
Фото: cloudfront.net
Василеостровский районный суд Северной столицы заключил под стражу на срок до 31 мая Александру Скочиленко, передают российские СМИ.
Девушку задержали накануне, 12 апреля, по обвинению в распространении недостоверной информации о действиях ВС РФ.
По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, при избрании меры пресечения учитывалось, что Александру Скочиленко обвиняют в совершении тяжкого преступления. Кроме того, местная жительница, в прошлом уже привлекавшаяся к административной ответственности, не живет по месту регистрации. Известно также, что девушка пыталась препятствовать сбору доказательств по уголовному делу.
Согласно материалам дела, в последний день минувшего марта Скочиленко умышленно размещала фрагменты бумаги с ложными сведениями о действиях российских силовиков в местах, предназначенных для крепления товарных ценников. ЧП случилось в супермаркете на Васильевском острове. Задержанной уже предъявили обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам ненависти или вражды). Вину в содеянном Скочиленко признавать отказывается.
Ранее в Петербурге на 30 тыс. рублей оштрафовали женщину, пытавшуюся дискредитировать российскую армию 6 апреля в одном из магазинов на территории Невского района города. На нее составили протокол в соответствии со ст. 20.3.3 (Публичные действия, которые были направлены на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов государства и его граждан, а также поддержания международного мира и безопасности). По данным полиции, петербурженка развешивала в магазине игрушки, к которым были прикреплены некие фразы, способные сформировать негативное отношение к действиям российских военных.
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