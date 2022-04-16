Новости шоу-бизнеса

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В Париже в мусорном баке нашли скрипку XIX века стоимостью 100 тыс. евро


16.4.2022 20:02
В Париже в мусорном баке нашли скрипку XIX века стоимостью 100 тыс. евроФото: liveinternet.ru

Ценный музыкальный инструмент обнаружили у мусорных баков в Париже, передает Ouest-France.

Женщина случайно заметила созданную в конце XIX века скрипку, которая ранее была украдена у одного из исполнителей оркестра Елисейских полей.

Осенью прошлого года ценная скрипка была похищена у 55-летнего музыканта Энрико Тедде. Стоимость инструмента, созданного в конце XIX века знаменитым венецианским мастером Джулио Дегани, составляет около 100 тыс. евро, сообщил скрипач.

По словам женщины, нашедшей скрипку, она заметила у мусорного бака футляр, после чего решила его открыть. Оказалось, что внутри находится скрипка с клеймом известного скрипичного мастера. В результате женщина поспешила обратиться к музыкантам оркестра Елисейских полей.

Узнав о находке, Энрико Тедде сразу же связался с женщиной. Вскоре скрипач подтвердил, что это действительно похищенный у него инструмент. Музыкант пояснил, что был неразлучен со скрипкой на протяжении пятнадцати лет. Скрипка оказалась чуть грязной и немного расклеилась, отметил исполнитель. Кроме того, чуть-чуть сместился мост. По словам музыканта, он предложил женщине, нашедшей ценный инструмент, в качестве вознаграждения деньги. Но она отказалась их взять, пожелав сохранить анонимность.

По данным СМИ, в благодарность женщина получила приглашение на праздничный концерт, который состоится в честь 30-летия оркестра Елисейских полей.

Ранее сообщалось о "деле о скрипке Страдивари", которое инициировали власти Молдавии. Расследование по факту вывоза за пределы страны ценного музыкального инструмента было начато, когда в октябре прошлого года в аэропорту Кишинева таможенники задержали скрипачку Александру Кононову.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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