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В Колумбии 11 человек погибли из-за схода оползня
15.4.2022 23:07
Фото: medcom.id
Не менее одиннадцати человек стали жертвами оползня, который сошел на шахтерский лагерь в Колумбии.
По последним официальным данным, в результате ЧП пострадали более десяти человек. Количество пропавших без вести устанавливается.
Как заявили представители администрации департамента Антиокия, оползень сошел из-за сильного дождя. По причине продолжительных осадков склон оказался срезан ручьем, передает CNN. По данным национальной группы по ликвидации стихийных бедствий, ЧП случилось рядом с территорией шахтерского лагеря. В тот момент там находилось много новичков, впервые прибывших в это место. Поэтому выжившие не могли точно указать количество пропавших без вести.
Экстренные службы Колумбии продолжают поисково-спасательные мероприятия. Местные власти выражают опасения, что число погибших, пострадавших и пропавших без вести в ближайшее время может увеличиться.
В прошлом на территории Колумбии уже неоднократно происходили оползни, случавшиеся на фоне проливных дождей. В связи с довольно низким качеством возводимых в стране зданий в результате таких ЧП продолжают погибать люди. За период с 16 марта, когда начался сезон дождей, по всей Колумбии пострадали уже свыше 9 тыс. человек. В первых числах минувшего февраля в городе Перейра на западе страны жертвами оползня стали пятнадцать человек, еще более тридцати пострадали.
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