Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Дудю назначили штраф в 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков

13:16

Фото: radiokp.ru



Столичный Зюзинский суд сегодня огласил решение по делу известного российского блогера Юрия Дудя, которого обвиняли в пропаганде наркотиков.



Как стало известно, журналисту назначили административный штраф в размере 100 тысяч рублей.



В Москве приговорили к административному штрафу в размере 100 тысяч рублей журналиста Юрия Дудя, передает агентство "Интерфакс". Блогера признали виновным по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотиков). Отмечается, что Дудь на судебном заседании не появился, там был замечен лишь его адвокат.



Разбирательство началось в минувшем апреле, когда в правоохранительные органы обратились представители организации "Лиги безопасного интернета". По итогам проверки тогда завели административное дело.



Как поясняла ранее член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, являющаяся руководителем этой организации, факты пропаганды наркотиков были выявлены сразу в двух интервью Дудя. Позже состоялись "официальные экспертизы", которые подтвердили подозрения. Речь шла о записях с участием украинского блогера Ивангая (Иван Рудской) и отечественным рэпером Алишером Валеевым, в последнее время получившим большую известность под псевдонимом Моргенштерн.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 281

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