ИнтерНовости - новости в стране и мире
Глава МИД Лавров проводит встречу с делегацией талибов
Глава МИД Лавров проводит встречу с делегацией талибов
Кадыров поздравил чеченских росгвардейцев с получением краповых беретов
Кадыров поздравил чеченских росгвардейцев с получением краповых беретов
«Мужское государство» признали экстремистской организацией
«Мужское государство» признали экстремистской организацией
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Дерипаска резко прокомментировал обыски в доме его родственников в СШАДерипаска резко прокомментировал обыски в доме его родственников в США
Дудю назначили штраф в 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиковДудю назначили штраф в 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков
Глава МИД Лавров проводит встречу с делегацией талибовГлава МИД Лавров проводит встречу с делегацией талибов
Москва призвала Киев обеспечить консульский доступ к гражданину РФ КосякуМосква призвала Киев обеспечить консульский доступ к гражданину РФ Косяку
В Японии с сожалением отреагировали на запуски ракет КНДРВ Японии с сожалением отреагировали на запуски ракет КНДР

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Дудю назначили штраф в 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков


13:16
Дудю назначили штраф в 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиковФото: radiokp.ru

Столичный Зюзинский суд сегодня огласил решение по делу известного российского блогера Юрия Дудя, которого обвиняли в пропаганде наркотиков.

Как стало известно, журналисту назначили административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

В Москве приговорили к административному штрафу в размере 100 тысяч рублей журналиста Юрия Дудя, передает агентство "Интерфакс". Блогера признали виновным по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотиков). Отмечается, что Дудь на судебном заседании не появился, там был замечен лишь его адвокат.

Разбирательство началось в минувшем апреле, когда в правоохранительные органы обратились представители организации "Лиги безопасного интернета". По итогам проверки тогда завели административное дело.

Как поясняла ранее член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, являющаяся руководителем этой организации, факты пропаганды наркотиков были выявлены сразу в двух интервью Дудя. Позже состоялись "официальные экспертизы", которые подтвердили подозрения. Речь шла о записях с участием украинского блогера Ивангая (Иван Рудской) и отечественным рэпером Алишером Валеевым, в последнее время получившим большую известность под псевдонимом Моргенштерн.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 281

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Бритни Спирс хочет уехать из СШАБритни Спирс хочет уехать из США
Курганского студента после угроз взорвать вуз направили в психбольницуКурганского студента после угроз взорвать вуз направили в психбольницу
Кадыров поздравил чеченских росгвардейцев с получением краповых беретовКадыров поздравил чеченских росгвардейцев с получением краповых беретов
Житель Приморья попал в больницу после нападения медведяЖитель Приморья попал в больницу после нападения медведя
Москва призвала Киев обеспечить консульский доступ к гражданину РФ КосякуМосква призвала Киев обеспечить консульский доступ к гражданину РФ Косяку

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru