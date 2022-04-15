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В Зимбабве автобус упал в ущелье, 35 человек погибли
15.4.2022 19:11
Фото: khurki.net
В восточной части Зимбабве рухнул в ущелье автобус, в котором находились прихожане церкви, передает РИА Новости.
Жертвами аварии стали не менее тридцати пяти человек, более семидесяти получили травмы.
Трагедия случилась накануне вечером, примерно в 22 часа по местному времени (23.00 по Москве), уточняется со ссылкой на заявление властей страны. По предварительным данным, автобус, в котором в тот момент находилось более ста человек, попал в аварию на сложном участке дороги между населенными пунктами Чипинге и Чиманимани.
В салоне ехали прихожане местной церкви. Причины, по которым водитель мог потерять управление и допустил съезд с дороги, сейчас выясняют местные правоохранительные органы.
Как пояснили представители полиции региона, ранения получили более семидесяти человек. Состояние тринадцати пострадавших медики оценивают как тяжелое. Пассажиров с травмами доставили в ближайшее медицинское учреждение.
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