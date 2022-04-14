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Белка из «Ледникового периода» все-таки смогла съесть желудь


14.4.2022 20:13
Белка из «Ледникового периода» все-таки смогла съесть желудьФото: vk.com

Мультипликаторы Blue Sky Studios, закрытой в прошлом году из-за коронавирусной пандемии, создали видео с белкой по имени Скрат, которая наконец смогла съесть желудь.

Ролик с красноречивым названием The End появился на YouTube-канале Finale.

Белке по имени Скрат наконец дали возможность съесть желудь, за которым зверек охотился на протяжении двадцати лет, с момента выхода первой анимационной ленты "Ледниковый период". Сотрудники Blue Sky Studios создали клип, решив перед закрытием их студии показать зрителям еще один ролик, который будет сделан на собственных условиях "в качестве прощания".

В прошлом году компания Disney приняла решение о прекращении работы Blue Sky Studios. Она была закрыта в связи с финансовыми сложностями, которые возникли в период коронавирусной пандемии. В прошлом мультипликаторы этой студии создали такие известные фильмы как "Ледниковый период", "Рио", "Роботы" и другие. Последним проектом художников Blue Sky Studios стали короткометражные ленты, вошедшие в серию "Ледниковый период: истории Скрата".

Ранее в Disney объявили об отмене съемок многосерийного фильма "Красавица и Чудовище". Работу над проектом из восьми частей предполагалось начать уже летом 2022 года. Первоначально в компании собирались рассказать предысторию главного персонажа одноименного фильма, который был создан в 2017 году Биллом Кондоном. В ленте могли сыграть Джош Гэд, Люк Эванс и Бриана Миддлтон.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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