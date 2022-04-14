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Норвежские ученые нашли ранее неизвестную погребальную ладью викингов
14.4.2022 19:03
Фото: livejournal.com
Представители Норвежского института исследования культурного наследия (NIKU) с помощью георадара обнаружили ранее неизвестное захоронение в корабле викингов, передает Arkeonews.
Открытие было сделано неподалеку от деревни Ойслетта.
Ранее в районе этого населенного пункта исследователи уже находили курганы с захоронениями той же эпохи. По мнению специалистов, их открытие имеет важное историческое значение. В прошлом ученые установили, что часть деревни Ойслетта располагается на месте древнего могильника. Историки полагают, что захоронения осуществлялись там в период с начала нашей эры и приблизительно до IV века.
Погребальная ладья, обнаруженная учеными с использованием георадара, в длину составляет порядка девяти метров. Она была спрятана под рукотворным курганом, отмечают археологи. Норвежские специалисты пока не передали информации о сохранности находки. Известно лишь, что на прилегающей территории замечен ряд подобного рода насыпей.
Ранее в историческом центре Пскова обнаружили остатки строения, которое может быть средневековой церковью. Археологи проводят сканирование и консервацию объекта, замеченного в ходе земляных работ рядом с Троицким мостом, когда там возникла необходимость перекладывать инженерные сети. Каменное строение частично уходит под дорожную насыпь.
Ученые отмечают, что речь идет об фрагментах сводчатого помещения, которое покрывает более поздняя кладка. Руины располагаются на уровне около пяти метров ниже современной поверхности. В прошлом на этом месте возводили церковь Иоанна Богослова и государеву больницу Живоносного Источника. До наших дней уцелели изображения лишь храма, который создавался в период до середины XIV века. По мнению исследователей, церковь встроили или пристроили к стене, которая являлась частью укрепления 1309 года.
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