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В центре Пскова найдена подземная церковь
В центре Пскова найдена подземная церковь
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В центре Пскова найдена подземная церковь


08:09
В центре Пскова найдена подземная церковьФото: rusevik.ru

В историческом центре Пскова найдены остатки строения, которое может оказаться средневековой церковью. Как рассказали в областном комитете по охране объектов культурного наследия, археологи приступили к мероприятиям по сканированию и консервации постройки, обнаруженной при выполнении земляных работ неподалеку от Троицкого моста.

По данным местной администрации, сооружение заметили, когда в историческом центре Пскова перекладывали инженерные сети. По словам очевидцев, каменное строение частично уходило под дорожную насыпь. Ученые отмечают, что речь идет об фрагментах сводчатого помещения, которое покрывает более поздняя кладка. Руины располагаются на уровне около пяти метров ниже современной поверхности.

Специалисты пока еще не могут точно ответить на вопрос, что за строение было найдено у Троицкого моста. По данным историков, в прошлом там возводили церковь Иоанна Богослова и государеву больницу Живоносного Источника. До наших дней уцелели изображения лишь храма, который создавался в период до середины XIV века. По мнению исследователей, церковь встроили или пристроили к стене, которая являлась частью укрепления 1309 года.

Больница, располагавшаяся когда-то в этой части города, была основана по решению Стоглавого Собора 1551 года, став первым казенном благотворительным учреждением Пскова.

Ранее в Великобритании нашли самую большую римскую мозаику за более чем полвека. Участок, обнаруженный представителями Лондонского археологического музея (MOLA), в длину превышает восемь метров. Как полагают специалисты, мозаику можно датировать периодом конца II - III вв. н.э. Найденные плиты, рассказали британские археологи, украшены сложными геометрическими узорами, включая "узел Соломона" и гильош — густое переплетение волнистых линий и цветков лотоса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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