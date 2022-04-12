Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Петербурженка развешивала в магазине игрушки с фразами, дискредитирующими ВС РФ

12.4.2022 21:13

Фото: vk.com



В Санкт-Петербурге привлекли к административной ответственности женщину, которая своими действиями пыталась дискредитировать российскую армию.



Как сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города, 6 апреля она развешивала в одном из магазинов в Невском районе Петербурга детские игрушки с соответствующими записками.



Надписи на кусочках бумаги, которые петербурженка прикрепляла к игрушкам, дискредитировали действия Вооруженных сил России, установил суд. Отмечается, что при рассмотрении дела женщина признала вину. Невский районный суд вынес решение оштрафовать женщину на 30 тыс. рублей.



Женщина была задержана сразу после совершения противоправных действий, ее остановили на выходе из торгового зала. Прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов составили на нарушительницу протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, указано в официальном сообщении.



Напомним, на прошлой неделе по той же ст. 20.3.3 (Публичные действия, которые были направлены на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов государства и его граждан, а также поддержания международного мира и безопасности) в Перми был оштрафован на 30 тыс. рублей руководитель местного благотворительного фонда "Дедморозим" Дмитрий Жебелев. В прошлом он являлся советником губернатора Пермского края. По словам Жебелева, 6 марта он вышел на одиночный пикет с плакатом у Пермского театра оперы и балета в самом центре города.



Автор: Злата Богатова

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