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На Урале при падении лифта погиб горнорабочий


12.4.2022 12:00
На Урале при падении лифта погиб горнорабочийФото: livejournal.com

Следственные органы Челябинской области в рамках уголовного дела выясняют обстоятельства гибели мужчины в результате падения лифта в шахте, передает агентство "Интерфакс".

От полученных травм рабочий скончался на месте.

ЧП случилось  на шахте в Пласте (Челябинская область), информирует пресс-служба регионального СУ СКР. По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности в ходе осуществления строительных либо других работ, которое повлекло за собой по неосторожности гибель человека).

По данным ведомства, горнорабочий был смертельно травмирован при падении кабины лифта. Сведений о том, что могло стать причиной происшествия, из официальных источников пока не поступало.

В Пласте находятся добывающие предприятия, которые относятся к группе компаний "Южуралзолото" (ЮГК). В пресс-службе организации от каких-либо комментариев по поводу этого трагического происшествия пока предпочитают воздерживаться, отмечает агентство.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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