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В Гатчину из Финляндии вернулся мраморный бюст Марии Федоровны


12.4.2022 05:01
В Гатчину из Финляндии вернулся мраморный бюст Марии ФедоровныФото: online47.ru

Созданный из мрамора бюст Марии Федоровны возвратился на свое место в экспозиции Гатчинского дворца, передает "Интерфакс".

Как пояснили в пресс-службе Государственного музея-заповедника, экспонат работы Кристофера Хеветсона находился в Европе, участвуя в выставке.

В период с ноября прошлого года этот экспонат показывался в рамках выставки, рассказывавшей о традиции европейской аристократии XVIII века совершать т.н. гран-туры, представлявшие собой образовательные путешествия. Экспозиция окончилась 27 марта, после чего бюст был должным образом упакован и направлен в РФ. Но в первых числах апреля машины с этим и другими произведениями искусства, в частности, из коллекции Эрмитажа, задержали таможенники на территории Финляндии.

В музее пояснили, что ситуацию удалось урегулировать после вмешательства МИД и Минкультуры РФ. В результате автомобили, перевозившие ценные экспонаты, смогли благополучно пересечь границу и возвратиться в Россию. После завершения всех таможенных формальностей произведения искусства уже возвратились на места их постоянной экспозиции.

Особая ценность этого мраморного бюста, отмечают специалисты, обусловлена тем, что скульптура создавалась по заказу самих графа и графини Северных. Такие псевдонимы использовали великий князь Павел Петрович - сын императрицы Екатерины II и его супруга Мария Федоровна во время путешествия по Италии в 1782 году.

Накануне стало известно, что в Третьяковскую галерею уже доставляют картины, которые везли через Финляндию. Полотна из собрания российского музея экспонировались на выставке "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей", которая проходила в Милане. По данным Министерства культуры РФ, в нескольких машинах также находились произведения искусства из собраний Эрмитажа, музеев "Гатчина", "Павловск" и "Царское село", а также Музея Востока и Музея изобразительных искусств им. Пушкина.

Ранее во Франции конфисковали полотно "Автопортрет в сером" Петра Кончаловского, владельцем которого является российский миллиардер Петр Авен. По данным Le Monde, соответствующее решение власти страны приняли в рамках санкций, объявленных Евросоюзом в отношении ряда россиян.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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