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Задержанные в Финляндии полотна из Третьяковской галереи возвращаются в музей
11.4.2022 17:05
Фото: taritravel.com
Сегодня в Третьяковскую галерею доставят картины, которые ранее были задержаны в Финляндии, передает РИА Новости.
Со ссылкой на пресс-службу российского музея отмечается, что распаковывать произведения искусства начнут "во вторник в 10:00 утра".
Задержанные на границе Финляндии полотна из коллекции Третьяковской галереи предполагается доставить в музей уже сегодня, 11 апреля. Представители галереи отметили, что речь идет пока лишь о предварительном расписании, и оно может корректироваться. Картины экспонировались на выставке "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей", была организована в Милане. Грузовые машины, возвращавшиеся в РФ с полотнами, в первых числах апреля были задержаны на границе сотрудниками таможни Финляндии.
Случившееся прокомментировали в Министерстве культуры РФ, пояснив, что в одной из машин везли экспонаты из Эрмитажа, музеев "Гатчина", "Павловск" и "Царское село". В двух других грузовиках находились полотна из Третьяковки и Музея Востока, а также возвращавшиеся в Россию из Японии экспонаты Музея изобразительных искусств им. Пушкина.
Ранее во Франции конфисковали полотно "Автопортрет в сером" Петра Кончаловского, владельцем которого является российский миллиардер Петр Авен. По данным Le Monde, соответствующее решение власти страны приняли в рамках санкций, объявленных Евросоюзом в отношении ряда россиян.
Как отмечала французская газета, знаменитое полотно из коллекции братьев Ивана и Михаила Морозовых было предоставлено Авеном фонду Луи Виттона для выставки под названием "Иконы современного искусства". Экспозиция проходила в Париже с 22 сентября 2021 года по 3 апреля 2022 года, она также включала в себя произведения Винсента Ван Гога, Анри Матисса, Поля Гогена и других выдающихся художников.
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