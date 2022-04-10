Греки извинились за действия своего правительства

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05:15

Фото: cdnvideo.ru



Группа греческих граждан передала в посольство РФ петицию, авторы которой от имени своего народа извиняются за оскорбительное "поведение правительства", передает ТАСС.



Ранее в Афинах приняли решение о выдворении двенадцати российских дипломатов, включая сотрудников представительства в Салониках.



Члены греческой общественной организации "Всемирная сеть эллинизма" передала в российское посольство петицию с извинениями за действия властей их страны, передает ТАСС. Представители сообщества пришли к дипмиссии РФ с греческими флагами и цветами. В сопровождающем письме они заявили, что думают "о братском российском народе" и просят прощения от имени греков за оскорбительные действия их правительства.



Принимая решение о выдворении российских дипломатов из Греции, власти страны оскорбили их "как греков, так и как демократов и православных христиан", - подчеркивается в послании общественников. Участники акции сфотографировались на фоне посольства, когда принесли петицию. Собравшиеся у российской дипмиссии пояснили, что их организация насчитывает 75 тыс. членов, которые проживают на территории Греции и в других странах.



Возле посольства РФ от имени "Всемирной сети эллинизма" выступил профессор Университета Фракии Йоргос Павлос. Он зачитал петицию, которая получила название "Рука дружбы и братства русскому народу от всех греков". В ней говорится, что большая часть греков разделяет позицию "православных русских братьев", не поддерживая действия парламента и правительства Греции. Как подчеркнул Павлос, "знающие историю греки" расценивают как роковую и трагическую ошибку решения властей страны о признании РФ и ее народа врагом, об отправке оружия на Украину и выдворении российских дипломатов.



Авторы петиции также выступили против приглашения украинского президента Владимира Зеленского выступить в парламенте Греции. По их мнению, представитель официального Киева "враждебно настроен по отношению к греческому меньшинству на Украине", он отрицает "историческую реальность присутствия эллинизма на побережье Черного моря".



Напомним, на прошлой неделе российские власти объявили персонами нон грата сорок пять польских дипломатов. Иностранным представителям предписано покинуть РФ в срок до 13 апреля, указывалось в заявлении отечественного внешнеполитического ведомства. Москва объявила о высылке сорока пяти польских дипломатов в качестве ответной меры на недружественные действия Варшавы. В соответствии с принципом взаимности, РФ должны покинуть сотрудники иностранных представительств в Иркутске, Калининграде и Петербурге.



Автор: Злата Богатова

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