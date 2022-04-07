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МИД: Россию покинут 45 польских дипломатов


18:11
МИД: Россию покинут 45 польских дипломатовФото: press-az.com

Российские власти объявили персонами нон грата сорок пять польских дипломатов, передает ТАСС.

Иностранным представителям предписано покинуть РФ в срок до 13 апреля, уточняется со ссылкой на заявление отечественного внешнеполитического ведомства.

Москва объявила о высылке сорока пяти польских дипломатов в качестве ответной меры на недружественные действия Варшавы. В соответствии с принципом взаимности, РФ в скором времени покинут сотрудники иностранных представительств в Иркутске, Калининграде и Петербурге, указано в заявлении МИД.

Все, кто был признан персонами нон грата, должны выехать за пределы РФ до конца дня 13 апреля.

Главе посольства Польши Кшиштофу Краевскому, который сегодня был вызван на Смоленскую площадь, вручена соответствующая нота, отмечают российские дипломаты. В ведомстве представителю официальной Варшавы выразили решительный протест в связи с необоснованным решением от 23 марта, когда нежелательными лицами были объявлены сорок пять сотрудников российских загранучреждений, работавших на территории Польши.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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