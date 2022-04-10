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Неизвестный открыл стрельбу на юге Израиля


10.4.2022 09:05
Неизвестный открыл стрельбу на юге ИзраиляФото: vk.com

В городе Рахат на юге Израиля пять человек получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный.

По данным ряда источников, стрелявших могло быть несколько. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Состояние одного из пострадавших медики оценивают как критическое, передают зарубежные СМИ.

Как свидетельствуют очевидцы, нападавшие обвинили администрацию кафе Рахат в том, что их сотрудницы работают в позднее время. Сразу после этого они открыли беспорядочный огонь.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, задержаны уже четверо подозреваемых.

Случившееся стало уже пятым происшествием такого рода в Израиле за последние две недели. Ранее сообщалось о ликвидации террориста, атаковавшего бар в центре Тель-Авива. По уточненным данным, жертвами ЧП на одной из самых оживленных улиц крупнейшего города Израиля стали три человека, одиннадцать госпитализированы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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