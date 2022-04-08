Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Собчак продала квартиру в Москве за миллиард рублей

8.4.2022 19:02

Фото: russian7.ru



Известная российская ведущая и светская львица Ксения Собчак решила расстаться с роскошной квартирой в самом центре Москвы.



Первоначально стоимость этого объекта недвижимости составляла 10,3 млн долларов, передает РЕН ТВ.



Квартира, прежде принадлежавшая Ксении Собчак, расположена в элитном жилом комплексе в Хамовниках. Стоимость этого объекта недвижимости первоначально составляла порядка миллиарда рублей, но с учетом изменений валютного курса цена понизилась до 784,8 миллиона рублей. В распоряжении нового хозяина этой роскошной квартиры оказались и два места для автомобилей.



Предположительно, жилье у ведущей мог приобрести один из совладельцев букмекерской конторы "Фонбет" Максим Кирюхин, передает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.



Собчак купила это жилье в 2019 году еще на этапе строительства. Сумма сделки составила тогда около 300 миллионов рублей. При этом элитные апартаменты были официально зарегистрированы на ведущую лишь в конце минувшего февраля, а уже 4 апреля квартира была переоформлена на имя Кирюхина.



По словам экспертов, владельцы дорогих квартир нередко таким образом регистрируют объекты недвижимости, которые приобретены по договору о долевом участии. Дело в том, что пока жилье не прошло регистрацию, хозяевам не требуется платить налог на недвижимость.



Отмечается, что в этом ЖК имеет две квартиры общей площадью 325 кв. метров мать Ксении Собчак — российский сенатор и политический деятель Людмила Нарусова, вдова первого и единственного мэра Петербурга Анатолия Собчака.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 151

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 8.4.2022 17:39 ФАС начала проверку в отношении компании «Мираторг»

ФАС начала проверку в отношении компании «Мираторг» 7.4.2022 12:01 Лебеди вернулись с зимовки на Аркаим

Лебеди вернулись с зимовки на Аркаим 5.4.2022 20:16 Названы продукты, снижающие боль при ревматоидном артрите

Названы продукты, снижающие боль при ревматоидном артрите 4.4.2022 18:36 Gazprom Germania переходит под управление германского регулятора

Gazprom Germania переходит под управление германского регулятора 4.4.2022 17:44 В Испании арестовали яхту Вексельберга