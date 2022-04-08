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Собчак продала квартиру в Москве за миллиард рублей


8.4.2022 19:02
Собчак продала квартиру в Москве за миллиард рублейФото: russian7.ru

Известная российская ведущая и светская львица Ксения Собчак решила расстаться с роскошной квартирой в самом центре Москвы.

Первоначально стоимость этого объекта недвижимости составляла 10,3 млн долларов, передает РЕН ТВ.

Квартира, прежде принадлежавшая Ксении Собчак, расположена в элитном жилом комплексе в Хамовниках. Стоимость этого объекта недвижимости первоначально составляла порядка миллиарда рублей, но с учетом изменений валютного курса цена понизилась до 784,8 миллиона рублей. В распоряжении нового хозяина этой роскошной квартиры оказались и два места для автомобилей.

Предположительно, жилье у ведущей мог приобрести один из совладельцев букмекерской конторы "Фонбет" Максим Кирюхин, передает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Собчак купила это жилье в 2019 году еще на этапе строительства. Сумма сделки составила тогда около 300 миллионов рублей. При этом элитные апартаменты были официально зарегистрированы на ведущую лишь в конце минувшего февраля, а уже 4 апреля квартира была переоформлена на имя Кирюхина.

По словам экспертов, владельцы дорогих квартир нередко таким образом регистрируют объекты недвижимости, которые приобретены по договору о долевом участии. Дело в том, что пока жилье не прошло регистрацию, хозяевам не требуется платить налог на недвижимость.

Отмечается, что в этом ЖК имеет две квартиры общей площадью 325 кв. метров мать Ксении Собчак — российский сенатор и политический деятель Людмила Нарусова, вдова первого и единственного мэра Петербурга Анатолия Собчака.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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