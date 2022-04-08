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Собчак продала квартиру в Москве за миллиард рублей
8.4.2022 19:02
Фото: russian7.ru
Известная российская ведущая и светская львица Ксения Собчак решила расстаться с роскошной квартирой в самом центре Москвы.
Первоначально стоимость этого объекта недвижимости составляла 10,3 млн долларов, передает РЕН ТВ.
Квартира, прежде принадлежавшая Ксении Собчак, расположена в элитном жилом комплексе в Хамовниках. Стоимость этого объекта недвижимости первоначально составляла порядка миллиарда рублей, но с учетом изменений валютного курса цена понизилась до 784,8 миллиона рублей. В распоряжении нового хозяина этой роскошной квартиры оказались и два места для автомобилей.
Предположительно, жилье у ведущей мог приобрести один из совладельцев букмекерской конторы "Фонбет" Максим Кирюхин, передает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
Собчак купила это жилье в 2019 году еще на этапе строительства. Сумма сделки составила тогда около 300 миллионов рублей. При этом элитные апартаменты были официально зарегистрированы на ведущую лишь в конце минувшего февраля, а уже 4 апреля квартира была переоформлена на имя Кирюхина.
По словам экспертов, владельцы дорогих квартир нередко таким образом регистрируют объекты недвижимости, которые приобретены по договору о долевом участии. Дело в том, что пока жилье не прошло регистрацию, хозяевам не требуется платить налог на недвижимость.
Отмечается, что в этом ЖК имеет две квартиры общей площадью 325 кв. метров мать Ксении Собчак — российский сенатор и политический деятель Людмила Нарусова, вдова первого и единственного мэра Петербурга Анатолия Собчака.
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