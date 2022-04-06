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Число погибших в Краматорске возросло до 50


21:08
Число погибших в Краматорске возросло до 50Фото: life.ru

До пятидесяти человек возросло количество жертв ракетного удара, который был нанесен сегодня по железнодорожному вокзалу города Краматорска.

Информация поступила от руководителя украинской администрации Донецкой области, сообщает ТАСС.

По уточненным сведениям, после инцидента в медицинские учреждения Краматорска были экстренно доставлены почти сто пострадавших. Среди тех, кто получил ранения, шестнадцать детей, сорок шесть женщин и тридцать шесть мужчин.

Глава администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко рассказал, что количество жертв удара по вокзалу Краматорска увеличилось до пятидесяти человек. Среди погибших - пять детей, сообщил он в своем Facebook (в РФ запрещен, принадлежит корпорации Meta, деятельность которой официально признана экстремистской).

Кириленко пояснил, что двенадцать пострадавших умерли после того, как их доставили в больницы. На месте от полученных ранений погибли тридцать восемь человек. Глава администрации Донецкой области предположил, что количество пострадавших может измениться, потому что некоторые из них пока еще не обратились за помощью к медикам.

ЧП случилось сегодня утром, когда обломки снаряда упали в районе железнодорожного вокзала, где в тот момент находилось много людей - продолжается эвакуация местных жителей. Власти Донецкой народной республики (ДНР) возложили ответственность за трагические события в Краматорске на Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Представители украинской стороны выступили с заявлением, что удар был нанесен с использованием "Точки-У" производства РФ. В Москве эти обвинения отвергли и указали, что подобные ракеты российская армия не применяет. Кроме того, в российском Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ в этом районе каких-либо операций не осуществляли.

Автор: Злата Богатова

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