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Приостановлено участие РФ в Совете по правам человека
19:42
Фото: vk.com
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой приостанавливается членство РФ в Совете по правам человека (СПЧ), передает агентство "Интерфакс".
Соответствующее голосование состоялось сегодня, 7 апреля.
Подсчитав голоса, на Генассамблее ООН объявили о том, что резолюция считается одобренной. Как стало известно, за приостановление членства России в СПЧ выступили девяносто три государства, против проголосовали двадцать четыре страны. Пятьдесят восемь предпочли воздержаться.
Резолюция рассматривалась по инициативе Соединенных Штатов и нескольких других государств. Как заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, исключение РФ из числа членов СПЧ окажется "символичным". В интервью NPR представительница американского руководства выразила мнение о том, что Москва уже "сделала все возможное" для нанесения ущерба международному порядку. Кроме того, власти РФ поставили "под угрозу ценности ООН", указала Томас-Гринфилд.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс сделала заявление о том, что РФ "не может оставаться членом" правозащитного органа ООН с учетом массовых захоронений, обнаруженных в украинской Буче.
Среди государств, которые голосовали против приостановки членства России в СПЧ, были Венесуэла, Казахстан, Китай, КНДР и Сирия, а также ряд других.
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