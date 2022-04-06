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Приостановлено участие РФ в Совете по правам человека


19:42
Приостановлено участие РФ в Совете по правам человекаФото: vk.com

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой приостанавливается членство РФ в Совете по правам человека (СПЧ), передает агентство "Интерфакс".

Соответствующее голосование состоялось сегодня, 7 апреля.

Подсчитав голоса, на Генассамблее ООН объявили о том, что резолюция считается одобренной. Как стало известно, за приостановление членства России в СПЧ выступили девяносто три государства, против проголосовали двадцать четыре страны. Пятьдесят восемь предпочли воздержаться.

Резолюция рассматривалась по инициативе Соединенных Штатов и нескольких других государств. Как заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, исключение РФ из числа членов СПЧ окажется "символичным". В интервью NPR представительница американского руководства выразила мнение о том, что Москва уже "сделала все возможное" для нанесения ущерба международному порядку. Кроме того, власти РФ поставили "под угрозу ценности ООН", указала Томас-Гринфилд.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс сделала заявление о том, что РФ "не может оставаться членом" правозащитного органа ООН с учетом массовых захоронений, обнаруженных в украинской Буче.

Среди государств, которые голосовали против приостановки членства России в СПЧ, были Венесуэла, Казахстан, Китай, КНДР и Сирия, а также ряд других.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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