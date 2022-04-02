Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве опровергли обвинения Киева в убийстве мирных жителей в Буче

18:34

Фото: vk.com



Военнослужащие ВС РФ не совершали каких-либо насильственных действий в отношении мирного населения, пока находились в пределах города Буча в Киевской области Украины.



С таким заявлением выступило Министерство обороны России, передает ТАСС.



Как заявили в российском ведомстве, пока указанный населенный пункт находился под контролем ВС РФ, "ни один местный житель не пострадал" в результате насильственных действий. Представители российского Минобороны также добавили, что в этот период ВСУ в круглосуточном режиме обстреливали южные окраины города Буча. В Москве заявили, что украинские военные при этом использовали крупнокалиберную артиллерию, танки и реактивные системы залпового огня.



По данным оборонного ведомства РФ, пока город находился под контролем Вооруженных сил России, гражданское население имело возможность свободно передвигаться по Буче и пользоваться сотовой связью. В Минобороны также отметили, что российскими военнослужащими в населенные пункты Киевской области было доставлено свыше 450 тонн гумпомощи.



Согласно официальным данным, российские военные покинули этот город в минувшую среду, 30 марта. При этом "свидетельства преступлений" в Буче начали появляться лишь спустя четыре дня, как только туда прибыли представители СБУ, добавили в военном министерстве РФ.



Фото- и видематериалы, на которых запечатлены погибшие мирные жители, по мнению Минобороны РФ, представляют собой очередную постановку киевского режима, которая предназначена для западных средств массовой информации. Не так давно подобное происходило с роддомом в Мариуполе, а также в других случаях, заявили в Москве.



Автор: Злата Богатова

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