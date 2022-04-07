Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Михаил Барщевский предупредил об угрозе «колоссального» роста коррупции в России

7.4.2022 19:25

Фото: dni.ru



Вследствие санкционных ограничений, которые вводят в отношении России США и страны Запада, в РФ может значительно повыситься уровень коррупционных преступлений, полагает полпред правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский.



Напомнив о событиях в Китае, он пояснил, что не помогут "даже публичные расстрелы" виновных, передает РБК.



На фоне ограничений, которые в отношении РФ продолжают вводить Соединенные Штаты и другие страны, в России вполне вероятно значительное повышение уровня коррупции, предположил полпред правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский. Такой прогноз известный российский юрист озвучил, когда выступал на Ясинской конференции НИУ ВШЭ.



Уровень коррупции в России в ближайшее время может лишь возрастать, и "в колоссальных размерах". По мнению Барщевского, чем сильнее государство и большей властью оно обладает, тем "выше уровень коррупции". Полпред правительства также отметил, подобные правонарушения вряд ли удастся предупредить путем введения усиленнного контроля, равно как и ужесточая наказание. Приведя в пример события в Китае, он констатировал, что понижению уровня коррупционной деятельности в стране не способствуют и публичные казни на площадях.



Наиболее эффективным способом борьбы с коррупционерами, по словам Барщевского, может оказаться лишь развитие политической конкуренции и гражданского общества.



24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.



Вскоре после этого государства Евросоюза, Соединенные Штаты и Канада, а также ряд других стран начали вводить экономические и персональные санкции в отношении РФ. Среди антироссийских ограничений — закрытие воздушного пространства стран для российских самолетов и отключение ряда банков от международной системы SWIFT. Кроме того, вследствие блокировки международных резервов российского Центробанка оказались фактически замороженными порядка 300 млрд долларов. В этот же период был ограничен доступ РФ к доллару и евро.



Автор: Злата Богатова

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