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Лебеди вернулись с зимовки на Аркаим
7.4.2022 12:01
Фото: smi2.net
В заповедник "Аркаим" на Южном Урале возвратились краснокнижные лебеди, улетавшие на зиму в Центральную Азию.
Обычно птиц замечали уже в марте, однако в этом году они появились лишь в первых числах апреля.
Как сообщает пресс-служба заповедника, лебеди-шипуны каждый год отправляются на зимовку в Центральную Азию и обычно возвращаются на Южный Урал после 20 марта. В этом году весна оказалась запоздалой, птицы задержались. По данным специалистов, лебеди были замечены в районе заповедника только в начале апреля.
Свое потомство лебеди выводят на Александровском пруду, а также иногда выбирают для этого реку Караганка. Несколько лет назад жители поселка Александровка, расположенного на берегу реки, заметили пострадавшую птицу. Лебедь из-за сломанного крыла не мог отправиться на юг вместе с семьей. Неравнодушные люди выхаживали птицу на протяжении зимы, а с приходом весны выпустили на волю, рассказали в заповеднике.
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