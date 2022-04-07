Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лебеди вернулись с зимовки на Аркаим

7.4.2022 12:01

Фото: smi2.net



В заповедник "Аркаим" на Южном Урале возвратились краснокнижные лебеди, улетавшие на зиму в Центральную Азию.



Обычно птиц замечали уже в марте, однако в этом году они появились лишь в первых числах апреля.



Как сообщает пресс-служба заповедника, лебеди-шипуны каждый год отправляются на зимовку в Центральную Азию и обычно возвращаются на Южный Урал после 20 марта. В этом году весна оказалась запоздалой, птицы задержались. По данным специалистов, лебеди были замечены в районе заповедника только в начале апреля.



Свое потомство лебеди выводят на Александровском пруду, а также иногда выбирают для этого реку Караганка. Несколько лет назад жители поселка Александровка, расположенного на берегу реки, заметили пострадавшую птицу. Лебедь из-за сломанного крыла не мог отправиться на юг вместе с семьей. Неравнодушные люди выхаживали птицу на протяжении зимы, а с приходом весны выпустили на волю, рассказали в заповеднике.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 5.4.2022 20:16 Названы продукты, снижающие боль при ревматоидном артрите

Названы продукты, снижающие боль при ревматоидном артрите 4.4.2022 18:36 Gazprom Germania переходит под управление германского регулятора

Gazprom Germania переходит под управление германского регулятора 4.4.2022 17:44 В Испании арестовали яхту Вексельберга

В Испании арестовали яхту Вексельберга 3.4.2022 19:10 По всей территории Афганистана запретили выращивать мак

По всей территории Афганистана запретили выращивать мак 3.4.2022 15:05 В Мариуполе погиб литовский режиссер Кведаравичюс