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Москалькова: Россия и Украина провели обмен пленными
17:24
Фото: modscheats.ru
Москва и Киев осуществили обмен пленными по формуле "86 х 86", сообщает ТАСС.
Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, не уточняя пока отдельных подробностей.
В ходе рабочей поездки во Владимирскую область омбудсмен подтвердила, что последний обмен пленными между Россией и Украиной был осуществлен в формате "86 на 86". Кто вошел в списки для обмена, Москалькова пока не уточнила.
Уполномоченный по правам человека в РФ также отметила, что в последний момент сорвался обмен четырех сотрудников Росатома. Они пока остаются на Украине. По словам Москальковой, ранее она направляла соответствующие обращения к украинской стороне. После этого представители организации были обнаружены живыми, но их местонахождение не уточняется.
Омбудсмен пояснила, что сотрудники Росатома были включены в список на предстоящий обмен. Однако затем их исключили, потому что представители Украины намерены действовать по принципу зеркальности, т.е. российская сторона в ответ также должна освободить гражданских украинских лиц. Москалькова сообщила, что уже получила такой список, ведет с ним работу.
В РФ также продолжают прикладывать усилия по возвращению дальнобойщиков и моряков, которые сейчас находятся на территории Украины, отметила Москалькова.
Напомним, ранее Москалькова подтвердила, что мэра Мелитополя обменяли на пленных. Уполномоченный по правам человека в РФ рассказала в интервью каналу RT, что в обмен на главу украинского города Ивана Федорова были освобождены девять "наших мальчишек". Омбудсмен отметила, что некоторые из российских военнослужащих, которых удалось обменять, входили в ее список, который создается на основе поступающих обращений.
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