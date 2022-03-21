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Москалькова: мэра Мелитополя обменяли на девять пленных
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Фото: modscheats.ru
Российская сторона осуществила обмен пленными с Украиной, удалось освободить девять человек.
Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала в интервью каналу RT.
Как стало известно, Татьяна Москалькова подтвердила сведения о том, что российских военных обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова. По ее словам, освобождены девять "наших мальчишек". Омбудсмен также отметила, что некоторые из российских военнослужащих, которых удалось обменять, входили в ее список. Этот перечень создается сейчас на основе поступающих обращений, сказала Москалькова.
Напомним, на прошлой неделе об освобождении мэра Мелитополя Ивана Федорова рассказал Андрей Ермак, возглавляющий офис президента Украины Владимира Зеленского.
14 марта представители ВС РФ информировали о том, что Мелитополь полностью контролируется российскими военными.
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