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В Приморье задержан экс-кандидат в губернаторы Ищенко
4.4.2022 21:39
Фото: smi2.net
Правоохранительные органы Приморского края в рамках уголовного дела о мошенничестве задержали экс-депутата Заксобрания региона и учредителя ООО СК СЗ "Аврора-Строй" Андрея Ищенко.
Как стало известно, его заподозрили в обмане дольщиков, передает "Интерфакс".
Задержанный во Владивостоке Андрей Ищенко, зная о высокой востребованности долевого участия в строительстве жилых зданий среди местного населения, совершал мошеннические действия в процессе возведения многоквартирного дома по улице Сафонова. Как информирует пресс-служба краевого СУ СКР, мотивом преступления являлись корыстные побуждения.
По версии следствия, в период с конца 2016 года по середину 2021 года Ищенко обманным путем получил свыше 100 млн рублей. Деньги передавались 187 участниками долевого строительства указанного жилого здания. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в рамках которого задержали бывшего парламентария и экс-члена КПРФ.
В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения, следствие ходатайствует о заключении Ищенко под стражу, пояснили представители ведомства.
Андрей Ищенко участвовал в губернаторских выборах, которые проводились в Приморье осенью 2018 года. В них также принимал участие врио главы региона Андрей Тарасенко, который был выдвинут "Единой Россией". Результаты выборов по итогам двух туров были отменены из-за выявленных нарушений в процессе голосования. Тарасенко от продолжения кампании отказался, подав заявление об отставке. Ищенко тогда пытался оспорить решение краевого избиркома, направив в суд соответствующий иск. Он был признан несостоятельным, после чего Ищенко подал апелляционную жалобу в Верховный суд и намеревался оформить заявление в ЕСПЧ.
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