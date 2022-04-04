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В ХМАО двое подростков погибли, еще трое пострадали в результате пожара


4.4.2022 19:03
В ХМАО двое подростков погибли, еще трое пострадали в результате пожараФото: vk.com

Двое подростков погибли при пожаре, который произошел в садово-огородническом товариществе "Энергетик Севера", передают российские СМИ.

Трагедия случилась на территории городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

Обстоятельства инцидента, случившегося в воскресенье утром, выясняют правоохранительные органы. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в доме произошел хлопок, после чего начался пожар. Жертвами ЧП стали двое подростков, 2006 года рождения. Трое их ровесников были экстренно госпитализированы. В медицинском учреждении у них диагностировали различные травмы. Сведений о состоянии пострадавших из официальных источников пока не поступало.

В числе версий, которые проверяют следователи, нарушение правил эксплуатации газового оборудования. По факту трагического происшествия уже завели уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В региональном главке МЧС РФ пояснили, что сигнал о возгорании в одноэтажном частном доме поступил на пульт экстренных служб в 10:03 по местному времени. Когда по указанному адресу прибыли пожарные, дом уже был объят огнем по всей площади, произошло обрушение конструкций кровли. Пожарным потребовалось около получаса, чтобы полностью ликвидировать пламя. В мероприятиях по тушению огня было задействовано десять человек, привлекалось три единицы техники.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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