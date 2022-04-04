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В Улан-Удэ трое мужчин пытались проникнуть в воинскую часть
4.4.2022 18:04
Фото: army-today.ru
В столице Бурятии трое молодых людей проникли на территорию воинской части и завладели оружием, передают российские СМИ.
Со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа уточняется, что в момент преступления мужчины были в алкогольном опьянении.
Как информирует местный телевизионный канал "Ариг Ус", ЧП зафиксировано в ночь на 3 апреля. Примерно в 4:00 по местному времени (23:00 2 апреля по Москве) трое злоумышленников смогли проникнуть на территорию воинской части в Улан-Удэ. Один из молодых людей вскоре после этого был задержан нарядом части.
Двое других нарушителей пытались скрыться, однако их тоже задержали подоспевшие полицейские. В настоящее время с подозреваемыми проводятся оперативно-следственные действия. По итогам проверки следственные органы примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
Предположительно, идея завладеть оружием принадлежала бывшему контрактнику, который прежде служил в этой части, отмечает ГТРК "Бурятия".
Со ссылкой на собственный источник в силовых структурах региона "Московский комсомолец" уточняет, что молодые люди успели забрать в части три автомата, после чего уехали на автомашине "Вольво" черного цвета. Кроме того, выяснилось, что бывшего военнослужащего в 2016 году уволили из части по причине несоблюдения условий контракта.
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