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В Испании арестовали яхту Вексельберга
4.4.2022 17:44
Фото: vk.com
78-метровую яхту Tango, владельцем которой является российский миллиардер Виктор Вексельберг, арестовала Гражданская гвардия Испании, передает ТАСС.
Изъятое судно в тот момент находилось на Балеарских островах.
Как указано в пресс-релизе правоохранительных органов королевства, изъятое испанскими властями судно ходит под флагом Островов Кука. Яхта зарегистрирована на имя компании, которая расположена на британских Виргинских Островах. Отмечается, что собственность российского предпринимателя Виктора Вексельберга была изъята в рамках судебного поручения от Соединенных Штатов. В соответствии с указанием следственного суда No 2 города Пальма-де-Майорка был наложен арест на роскошную яхту Tango, стоимость которой превышает 90 млн евро.
По данным испанских властей, Вексельберг пока не входит в число лиц, на которых распространяются санкции, объявленные Евросоюзом. Однако бизнесмен включен в перечень тех, кто находится под ограничениями американских властей. В пресс-релизе отмечается, что Министерство юстиции США ведет расследование в отношении предпринимателя.
Ранее во Франции были заморожены активы ЦБ России в совокупности на 22 млрд евро. Меры затронули также накопления и дорогостоящую недвижимость ряда частных лиц, оказавшихся в санкционных списках стран Запада, рассказал министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. По словам главы финансового ведомства, блокированы счета физлиц в учреждениях страны, в общей сумме около €150 млн. Ограничительные меры коснулись и объектов недвижимости на территории Франции, которые принадлежат примерно тридцати гражданам РФ. Совокупная их стоимость, пояснил министр, составляет порядка "полмиллиарда евро".
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