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Ученые выяснили происхождение астероида Рюгу
28.3.2022 23:03
Фото: trashplanetdiy.com
Японским ученым удалось установить происхождение астероида Рюгу, передает The Astronomical Journal Letters. По мнению исследователей, более ранние представления об этом небесном теле могут быть ошибочными. В действительности речь идет о том, что это комета, а не астероид.
В Японии провели новое исследование фрагментов астероида Рюгу, которые были переданы на землю в конце 2020 года. Ученые выяснили, что в состав входит необычно большое количество органического вещества. Учитывая, что небесное тело могло возникнуть после столкновения двух других, специалисты не смогли объяснить результаты исследования.
Понять, почему в астероиде появилось так много органики, решили специалисты из университета Нагои. В результате они выдвинули версию о том, что Рюгу в действительности может быть кометой, а не астероидом. Исследователи разъяснили, что когда кометы приближаются к Солнцу и нагреваются, летучие вещества становятся парообразными и попадают в окружающее пространство. Много раз оказываясь возле звезды, некоторые кометы постепенно утрачивают все запасы вещества, тогда от них сохраняется лишь ядро. Рюгу, полагают специалисты, представляет собой именно такой "мертвый" камень.
Гипотеза объясняет высокий уровень содержания органического вещества, указано в отчете о научной работе. Ученые обнаружили в ходе изучения Рюгу монооксид углерода (угарный газ) и метанол, углекислый газ и формальдегид, муравьиную кислоту и метан, а также цианат и карбонилсульфид.
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