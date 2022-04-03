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В Подмосковье два человека погибли при падении автобуса с эстакады
12:26
Фото: rusmk.ru
Два человека погибли, более десяти пострадали в результате падения автобуса с эстакады в Московской области.
ЧП случилось под Волоколамском, передает агентство "Интерфакс".
По уточненным данным, с места аварии, где автобус с пассажирами упал с эстакады на трассе М-9, в больницу экстренно доставили более десяти человек. Информации о состоянии пострадавших пока не поступало. Отмечается лишь, что пассажиров госпитализируют с участием двух вертолетов санитарной авиации.
Один из пострадавших пассажир скончался в больнице, т.е. количество жертв ДТП возросло до трех человек, передает телевизионный канал "360" со ссылкой на источники в Минздраве Подмосковья.
Смертельное ДТП случилось у поворота на деревню Матренино. Сведения о гибели двух человек подтвердили в прокуратуре Московской области. Известно также, что в момент аварии в автобусе находилось двадцать человек. Представители Управления МЧС РФ по Московской области отметили, что рейсовый автобус пробил отбойник, после чего упал с эстакады, на территории городского округа Волоколамск. Авария случилась на 104 километре автотрассы М-9 "Балтия", пояснили в ведомстве.
Обстоятельства происшествия выясняются, по факту аварии уже проводят доследственную проверку, сообщили в региональном управлении СКР. По данным ряда источников, в рамках начатого разбирательства полиция задержала водителя автобуса, упавшего с моста.
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