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В Нигерии боевики напали на участников культурного фестиваля
4.4.2022 11:54
Фото: tribuneindia.com
По меньшей мере десять человек стали жертвами вооруженного нападения боевиков в Нигерии.
Как заявили представители местных властей, группа боевиков напала на участников традиционного фестиваля, который проводится в штате Плато.
Согласно уточненной информации, жертвами нападения боевиков стали не меньше десяти человек, около двадцати получили ранения и были экстренно госпитализированы, передает агентство NAN со ссылкой на заявление властей штата. Сведений о состоянии пострадавших пока нет.
Инцидент зафиксирован накануне вечером, 3 апреля, когда жители региона собрались, чтобы провести традиционный фестиваль "Зерречи". Культурное мероприятие организуют ежегодно в честь начала нового сельскохозяйственного сезона.
Национальный секретарь по связям с общественностью Лоуренс Занго выразил осуждение в связи с действиями боевиков. Он обратился к правительству и силовым структурам Нигерии, а также мировому сообществу с призывом помочь раненым и содействовать решению гуманитарного кризиса, связанного с непрекращающимися нападениями вооруженных экстремистов.
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