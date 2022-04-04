Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Нигерии боевики напали на участников культурного фестиваля

4.4.2022 11:54

Фото: tribuneindia.com



По меньшей мере десять человек стали жертвами вооруженного нападения боевиков в Нигерии.



Как заявили представители местных властей, группа боевиков напала на участников традиционного фестиваля, который проводится в штате Плато.



Согласно уточненной информации, жертвами нападения боевиков стали не меньше десяти человек, около двадцати получили ранения и были экстренно госпитализированы, передает агентство NAN со ссылкой на заявление властей штата. Сведений о состоянии пострадавших пока нет.



Инцидент зафиксирован накануне вечером, 3 апреля, когда жители региона собрались, чтобы провести традиционный фестиваль "Зерречи". Культурное мероприятие организуют ежегодно в честь начала нового сельскохозяйственного сезона.



Национальный секретарь по связям с общественностью Лоуренс Занго выразил осуждение в связи с действиями боевиков. Он обратился к правительству и силовым структурам Нигерии, а также мировому сообществу с призывом помочь раненым и содействовать решению гуманитарного кризиса, связанного с непрекращающимися нападениями вооруженных экстремистов.



Автор: Злата Богатова

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