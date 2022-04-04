ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Москве зритель погиб на концерте Трофима
В Москве зритель погиб на концерте Трофима
В селе под Белгородом после хлопка упали обломки
В селе под Белгородом после хлопка упали обломки
В Красноярском крае депутата райсовета подозревают в убийстве жены
В Красноярском крае депутата райсовета подозревают в убийстве жены
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Глава НЛМК: Переход на платежи в рублях выбросит Россию с рынковГлава НЛМК: Переход на платежи в рублях выбросит Россию с рынков
Париж вслед за Берлином высылает российских дипломатовПариж вслед за Берлином высылает российских дипломатов
Gazprom Germania переходит под управление германского регулятораGazprom Germania переходит под управление германского регулятора
В Испании арестовали яхту ВексельбергаВ Испании арестовали яхту Вексельберга
В Подмосковье два человека погибли при падении автобуса с эстакадыВ Подмосковье два человека погибли при падении автобуса с эстакады

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Нигерии боевики напали на участников культурного фестиваля


4.4.2022 11:54
В Нигерии боевики напали на участников культурного фестиваляФото: tribuneindia.com

По меньшей мере десять человек стали жертвами вооруженного нападения боевиков в Нигерии.

Как заявили представители местных властей, группа боевиков напала на участников традиционного фестиваля, который проводится в штате Плато.

Согласно уточненной информации, жертвами нападения боевиков стали не меньше десяти человек, около двадцати получили ранения и были экстренно госпитализированы, передает агентство NAN со ссылкой на заявление властей штата. Сведений о состоянии пострадавших пока нет.

Инцидент зафиксирован накануне вечером, 3 апреля, когда жители региона собрались, чтобы провести традиционный фестиваль "Зерречи". Культурное мероприятие организуют ежегодно в честь начала нового сельскохозяйственного сезона.

Национальный секретарь по связям с общественностью Лоуренс Занго выразил осуждение в связи с действиями боевиков. Он обратился к правительству и силовым структурам Нигерии, а также мировому сообществу с призывом помочь раненым и содействовать решению гуманитарного кризиса, связанного с непрекращающимися нападениями вооруженных экстремистов.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФРосавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФ
В Подмосковье два человека погибли при падении автобуса с эстакадыВ Подмосковье два человека погибли при падении автобуса с эстакады
В Мариуполе погиб литовский режиссер КведаравичюсВ Мариуполе погиб литовский режиссер Кведаравичюс
Ученые раскрыли секрет долголетия попугаевУченые раскрыли секрет долголетия попугаев
Банки и коллекторы сообщают об отказах приставов взыскивать долгиБанки и коллекторы сообщают об отказах приставов взыскивать долги

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru