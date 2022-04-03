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В Мариуполе погиб литовский режиссер Кведаравичюс


3.4.2022 15:05
В Мариуполе погиб литовский режиссер КведаравичюсФото: seance.ru

Известный литовский режиссер документального кино Мантас Кведаравичюс погиб в Мариуполе, передают российские СМИ.

Свои соболезнования в связи с трагическим происшествием выразил глава Литвы Гитанас Науседа, указано на официальном сайте президента Литвы.

По словам Гитанаса Науседы, "до последнего момента, несмотря на опасность", режиссер продолжал работать на территории Украины. Литовский президент подчеркнул, что гибель Мантаса Кведаравичюса является потерей не только для его страны, но и мира.

О том, что в Мариуполе погиб литовский документалист, ранее сообщил режиссер Виталий Манский, передает РБК. О смерти 45-летнего Мантаса Кведаравичюса он рассказал в своем Facebook (в России деятельность компании Meta признана экстремистской и запрещена). По словам Манского, один из участников Артдокфеста ушел из жизни "в Мариуполе, с камерой в руках".

В прошлом Мантас Кведаравичюс получил известность из-за своих фильмах о событиях в Чечне и том, какой была жизнь в Мариуполе в период боевых действий (лента снята в 2016 году). Когда Кведаравичюс работал над документальной картиной "Барзах", ему оказывала помощь российская правозащитница Наталья Эстемирова. Она была убита в 2009 году в Ингушетии. Премьера фильма состоялась в 2011 году на Берлинском киносмотре. Режиссер посвятил свою ленту Эстемировой.

У режиссера остались жена и двое детей.

Ранее под Мариуполем получил ранение журналист "Известий" Родион Северьянов. Как сообщалось в Telegram-канале российского СМИ, снайпер попал в ногу корреспондента.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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