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В Красноярском крае депутата райсовета подозревают в убийстве жены
3.4.2022 13:08
Фото: tobolsk.info
В рамках расследования уголовного дела об убийстве 35-летней жительницы Тасеевского района Красноярского края задержан ее супруг, передает ТАСС.
Муж погибшей женщины, являющийся действующим депутатом районного совета депутатов, заключен под стражу.
Суд вынес решение об аресте жителя Тасеевского района Красноярского края, который подозревается в убийстве жены, рассказали журналистам в региональном СУ СКР. В рамках этого дела задержан местный депутат Александр Хаконов, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах края.
По версии следствия, женщина получила смертельные ранения в результате семейного конфликта, который произошел после совместного распития спиртного. По факту гибели 35-летней жительницы Тасеевского района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
В ходе начатого разбирательства установлено, что супруги выпивали у себя дома и поссорились. В ходе выяснения отношений подозреваемый сначала ударил жену рукой, а потом взял нож. Он нанес ей в грудь два удара, после чего пострадавшая погибла на месте.
Пытаясь скрыть содеянное, муж вывез тело убитой жены на собственной машине в лес. Останки женщины он решил оставить около свалки бытовых отходов, расположенной неподалеку от населенного пункта Тасеево. Труп подозреваемый прикрыл ветками и присыпал снегом. Вскоре после этого мужчина подал в правоохранительные органы заявление о внезапной пропаже жены.
Мужчину задержали, когда оперативники, осматривавшие место происшествия, обнаружили признаки криминального характера неожиданного исчезновения женщины. Эти улики уже были предъявлены супругу погибшей, после чего он начал давать признательные показания. Предполагается, что уже в ближайшее время задержанному официально предъявят обвинение в убийстве.
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