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В Москве зритель погиб на концерте Трофима
10:42
Фото: livejournal.com
В Москве погиб мужчина, пришедший на концерт известного исполнителя Сергея Трофимова (выступает под творческим псевдонимом Трофим).
По предварительным данным, нетрезвый зритель пытался подняться на сцену, передает ТАСС.
Информацию о ЧП, которое случилось в Центральном академическом театре Российской армии в Москве, подтвердил источник в правоохранительных органах столицы. Согласно имеющимся данным, мужчина упал, когда поднимался по лестнице на сцену. Предположительно, мужчина, который споткнулся на лестнице, не был трезв. Ударившись головой о ступеньки, он получил смертельную травму и скончался.
В результате происшествия также пострадали две зрительницы, на которых упал мужчина. Как сообщает портал Starhit, состояние одной из женщин медики оценивают как тяжелое. 37-летняя пострадавшая экстренно доставлена в больницу, ей оказывается помощь.
В ряде источников также появились сообщения о том, что мужчина оступился, когда передвигался по балкону зрительного зала. Не удержав равновесие, он упал вниз вместе с женщиной, оказавшейся в тот момент рядом. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины случившегося.
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