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Главу дальневосточной Федерации кудо арестовали по делу о бандитизме


2.4.2022 20:39
Главу дальневосточной Федерации кудо арестовали по делу о бандитизмеФото: kompromat.wiki

В Приморье суд вынес решение об аресте руководителя Федерации кудо по Дальнему Востоку Александра Ясина, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Ранее он был задержан по подозрению в бандитизме.

Как стало известно, суд удовлетворил ходатайство следователей и арестовал 58-летнего Александра Ясина в рамках уголовного дела по ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм). По версии следствия, преступная деятельность осуществлялась с начала 90-х годов по настоящее время. Члены банды, которую возглавлял Ясин, обеспечивали безопасность местных предпринимателей малого и среднего бизнеса за денежное вознаграждение.

Отмечается, что статус подозреваемых, помимо председателя Федерации кудо по ДФО, на текущий момент имеют еще двое задержанных.

Согласно материалам уголовного дела, главари преступной группировки занимались вооруженными нападениями и вымогательством. Кроме того, члены банды могут быть причастны к убийствам предпринимателей, которые были совершены в целях завладения коммерческими предприятиями. По данным СКР, Ясин возглавил криминальную группу весной 2004 года, когда скончался прежний лидер банды.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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